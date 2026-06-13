開催：2026.6.13 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [フィリーズ] MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとフィリーズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するフィリーズの先発投手はタナー・バンクスで試合は開始した。 1回裏、4