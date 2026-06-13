開催：2026.6.13 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 7 - 3 [パドレス] MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。 オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。 1回表、5番 ガビン・シーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベ&