開催：2026.6.13 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 10 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が13日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 1回表、4番 ワイアット・ラングフォード 2球目を打ってレフトへのタイムリー