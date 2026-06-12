浜辺美波と目黒蓮のダブル主演映画『ほどなく、お別れです』が大ヒットするなか、現実の納棺師はどのような現場に立ち会っているのか。幼い娘を亡くした家族のもとに呼ばれた納棺師は、布団の前で言葉を失った。母親が発した「触らないでください」という一言には、病院で懸命に生き抜いたわが子を、これ以上誰にも傷つけさせたくないという切実な思いが込められていた。“触れることが仕事”であるはずの納棺師が選んだのは、あえ