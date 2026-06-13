ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は12日（日本時間13日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドでのフィリーズ戦に先発登板。初回に先発投手史上最速の104.5マイル（約168.1キロ）を計測した。これまでは、前回登板で自身が投じた103.7マイルが最速だった。24歳の若き剛腕が見せる圧倒的な投球に、米メディアから驚きの声が挙がっている。 ■先発史上初の104マイル台を連発 今