卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」がクロアチア・ザグレブで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。そうした中、日本勢が快進撃を見せているのが女子シングルスで、多くの選手が優勝争いに絡んでいる。 ■大藤と平野の対戦が実現へ 今回のザグレブでの戦いは、世界ランキング3位の張本美和（木下グループ）を筆頭に、日本勢が優勝争いに絡むことが予想されていた。第1シードとして臨む張本