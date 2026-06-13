2026年6月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京王線の旅。旅人は、田山涼成。京王線新宿から京王八王子・橋本・高尾山口を結ぶ路線。通勤通学はもちろん、多摩動物公園や高尾山など身近な行楽地への交通手段として1日175万人に利用される人気の路線です。田山涼成1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。演技の幅が広く、持ち前の温厚な人柄から影のある悪役まで演じます。