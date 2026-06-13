中国のニュースサイト・観察者網に10日、「日本人は中国のウナギを30年食べてきたにもかかわらず、逆にわれわれの首を絞めようとしている？」と題する論評記事が掲載された。記事は、「日本で販売される蒲焼きウナギの99％は中国から供給されており、活ウナギの約8割も中国から輸入されている。そのため、日本は過去30年にわたり中国産ウナギに依存しない産業チェーンの構築を目指してきた」と説明。「先月、日本でついに完全養殖