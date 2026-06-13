2026年6月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東海道線の旅。旅人は、でんでん。東海道線東京駅から神戸駅まで589.5キロ。東京駅から熱海駅まではJR東日本、熱海駅から米原駅はJR東海、米原駅から神戸駅はJR西日本の管内に分かれます。今週の旅人：でんでん1950年1月23日生まれ、福岡県出身。81年、『の・ようなもの』で映画デビュー。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。2011年、『冷たい熱帯魚』で第35回日本アカデミー賞最