５月、大阪府高槻市の自宅で、父親（当時30）が生後わずか3か月の長男へ暴行する事件が起きました。父親は育休から職場復帰を果たしたばかりのタイミングで、警察に「蓄積したストレスが限界を超え、首を絞めた後にソファへ投げつけた」と話していたということです。 【画像を見る】「産後うつ」になりやすい父親の特徴 また、6月7日には滋賀県高島市で父親（当時27）が自宅で生後2か月の娘に暴行を加えた疑いで逮捕。父親は育休