◇プロ野球セ･パ交流戦西武3ー0巨人（6月12日、ベルーナドーム）7回2/3で105球を投げた巨人の竹丸和幸投手。守備でのミスが絡んだ失点が1点ずつ重くのしかかり、敗戦投手となりましたが、杉内俊哉投手チーフコーチは「うれしかったですよ、僕は。あれだけ頑張ってくれたんで」と称賛しました。「まっすぐもチェンジアップもよかったし、特に言うことはないですね、きょうはね。最高のピッチングでした」2試合続けて打線の援護が