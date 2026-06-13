ヤンキース戦の1回、14号2ランを放つブルージェイズ・岡本＝トロント（ロイター＝共同）【トロント共同】米大リーグは12日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのヤンキース戦に「5番・三塁」で出場し、一回に9試合ぶりの本塁打となる14号2ランを放った。ドジャースの佐々木はホワイトソックス戦に先発して4回1/3を投げ、7安打に3四球が絡んで7失点を喫して4勝目はならなかった。左膝に炎症がある大谷は先発メン