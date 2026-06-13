【シカゴ＝帯津智昭】右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）に入っている米大リーグのホワイトソックスの村上が１２日、本拠地で取材に応じ、「順調にいけば、（復帰まで）４〜６週間と言われている。何事もなくリハビリのメニューを進められるように慎重にやっていきたい」と語った。５月２９日の試合で負傷した村上。前日からはスパイクを履いて軽めのダッシュを行うなどのメニューに取り組み始め、「けがから２週間たっ