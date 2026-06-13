今月10日(水)、デジタル教科書を正式に採用する関連法の改正案が参議院本会議で可決し、成立しました。2030年度以降に全国の学校でデジタル教科書が導入されることになります。■教科書の新しいカタチ学校の授業で使用される「教科書」とは、法律で定められた「教科用図書」を略したもの。文字通り"図書"と定義されていて、デジタルは含まれていませんでした。現在、各地の学校で使用可能となっているデジタル教科書はあくまで「教