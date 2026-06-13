皇族の数が減っていくという“危機”に対処するため、国会では与野党による議論が続いてきた。6月11日、衆参両院の各党・会派の代表が集まる全体会議が開かれ、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える、という2案をいずれも「了」とした。「全体会議で取りまとめられた『立法府の総意』は、高市早苗首相に伝えられ、今後は政府が皇室典範改正案を作成し、各党・会派に説明したのち