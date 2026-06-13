「この夏のスカート、何を買おう？」と迷ったら、ナチュラルでやわらかい印象の「エクリュ色」がおすすめ。ほんのり黄みがかった白から淡いベージュ系の絶妙なカラーは、大人っぽさと抜け感を両立した使い勝手の良さが魅力です。そんな今季大注目のトレンドカラーのスカートは、都会的でスタイリッシュな旬のアイテムがそろう【ZARA（ザラ）】でぜひチェックしてみて。 ふんわりフレアシルエットが