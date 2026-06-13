猫がしかめっ面をしている時の心理3選 猫がしかめっ面をしていると、不機嫌なのかな？と心配になってしまいますね。でも、必ずしもそうではないんです。猫のしかめっ面には次のような意味があります。 1.光がまぶしい 外からの光や部屋の明かりがまぶしい時、猫は目を細めてしかめっ面のような表情になってしまいます。 猫の目は、暗闇でも物が見えるよう光を感じやすくなっています。猫がまぶしそうにしてい