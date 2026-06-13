産後、里帰りさせてもらえる実家があると、精神的・身体的にとてもありがたいものですよね。ただ、人によってはかえってストレスが溜まった・親との不仲を助長させてしまったといったケースもあるようで、たとえ親子の関係であっても気配りは重要なのだと考えさせられます。今回は里帰りをした筆者の知人とその父親とのエピソードを紹介します。 一言多い父親 私の父は昔から一言多いタイプで、それに加えてどの