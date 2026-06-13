「なにわ男子」の長尾謙杜（23）の素行に注目が集まっている。元「E-girls」の稲垣莉生（27）とのお忍びデートが、6月12日配信のFRIDAYデジタルで報じられた。同7日配信の文春オンラインでも熱愛報道があったばかりで、長尾は2023年9月に元有名セクシー女優宅への通い愛が週刊文春に報じられている。【こちらも読む】「なにわ男子」5周年イヤーも向かうオワコン化…クリーンな道枝駿佑も俳優業で伸び悩みデビュー5周年のアイドル