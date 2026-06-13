「シャボン玉ホリデー」「NTV紅白歌のベストテン」「ザ・ベストテン」などテレビ黄金期の音楽番組、植木等さんの「スーダラ節」や小林旭の「自動車ショー歌」といった戦後エンターテインメント史に残る名曲のレコーディング演奏でも知られるビッグバンド「宮間利之ニューハード」の公演がこのほど、都内で開催された。サーカス、渡辺真知子、トワ・エ・モワがゲスト出演し、バ