W杯でデビューする選手には専用のパッチを着用現地時間6月11日に開幕した北中米ワールドカップ（W杯）では大会初出場となる選手がシャツに「デビューパッチ」を着用するなか、海外で「私たちはこれの大ファンだ」と注目が集まっている。この試みは、2031年から国際サッカー連盟（FIFA）のトレーディングカード部門のパートナーとなるファナティクス社との、新たなライセンス契約の一部として行われる。パッチはデビュー戦を終