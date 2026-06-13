【芸能界ぶっちゃけトーク】松方弘樹さんとドリンク剤…楽屋の「差し入れ」はスタッフのために放送開始から60周年を迎えた日曜夕方の長寿番組「笑点」（日本テレビ系）。今月に入って番組公式Xで「笑点がついに……重大発表」とポストしたことで、〈何だ何だ！〉と話題になっていた。古株の三遊亭小遊三、三遊亭好楽はどちらも79歳なので、どちらかが勇退するのではないか、あるいは2人そろって卒業もある、座布団運びの山田隆