J1EASTの鬼木監督と協議のうえ鹿島DF元砂晏翔仁ウデンバを追加選出Jリーグは6月13日、同日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する「JリーグオールスターDAZNカップ」において、J1EASTの鬼木監督と協議のうえ、元砂晏翔仁ウデンバ（もとすなあんとに）をJリーグ推薦により追加選出したと発表した。ファンからも「マジか！？」「すげ〜」と反響を呼んでいる。現在17歳の元砂はU-18から鹿島ユースに在籍。昨年5月には2種登録