函館競馬が１３日、スタートした。雨が降る中、開幕を待ち望んだ大勢のファンが来場。１Ｒ・３歳未勝利（芝１２００メートル＝ テリオスルミが競走除外で１５頭立て）は、舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝騎乗のディーズメンフィス（牝３歳、美浦・村田一誠厩舎、父ソットサス）が逃げ切り勝ちを決めた。勝ち時計は１分８秒５（稍重）。レースの時間が迫るにつれて雨の勢いが増し、直前に稍重に変わった。舟山騎手は「スタ