◆米女子ゴルフツアーダウ選手権第２日（１２日、ミシガン州ミッドランドＣＣ（６３０１ヤード、パー７０）ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで第２ラウンドが行われ、４位から出た古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組が６１で回り、通算１１アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。双子姉妹の岩井明愛、千怜（ともにホンダ）組が９アンダーの４位につけた。畑岡奈紗（アビームコンサルティング