７８歳と思えぬかっこよさ！「マセラティ」の高級車と撮影した写真を披露した。「車という自分だけの空間が好きです」とインスタグラムを書き出したのは、女優の柏木由紀子。「そんなわたしにうれしいお声がけいただき、ＭＡＳＥＲＡＴＩＧＲＥＣＡＬＥＴＲＯＦＥＯ“ＰｕｒｅｎｅｓｓｏｆＡｓｉａ”と作品撮りをさせていただきました」という。「移動時間が、上質な時間を楽しむ時間に変わるようなエレガントな佇