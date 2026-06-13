ソロになり、「キング・オブ・ポップ」と呼ばれるようになってからのマイケル・ジャクソンが、テレビメディアに出演した数は限られている。そのなかで、最も異色なのは、日本のテレビバラエティ『SMAP×SMAP』への出演だろう。その番組を放送作家として支え、小説『もう明日が待っている』（文藝春秋）でその出演までの顚末を書いた鈴木おさむさんに、身近で見たマイケルの姿を聞いた。【画像】映画『Michael／マイケル』