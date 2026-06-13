高市首相は１３日午後、フランス東部エビアンで１５〜１７日に開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）出席などのため、チャーター機で羽田空港を出発する。フランスに先立ち、英国とイタリアも歴訪する。サミット期間中には、米国のトランプ大統領との会談も模索している。首相就任後、欧州を訪問するのは初めてとなる。１４日にロンドンでスターマー英首相、１５日にローマでメローニ伊首相と会談し、経済安全保障や人工