バイオリニストの竜馬が14日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表森保一監督（57）へ向けて制作した世界に1枚だけのCDを直接手渡したことを報告した。森保監督のためだけに制作したオリジナル楽曲「その先へ」を披露したことも明かした。竜馬は、大河ドラマ「龍馬伝」「天地人」や映画「ALWAYS三丁目の夕日」「海猿」など300以上の映像作品の演奏に携わってきた。25年に東京ドームで開催されたシカゴ・カブスとロサン