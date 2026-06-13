佐々木が5回途中で降板した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間6月12日、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、5回途中で降板した。91球を投げて7安打3四球7失点4奪三振という内容だった。【動画】佐々木朗希がWソックス打線と対戦！スプリットで三振を奪うシーン佐々木は初回二死から、アンドルー・ベニンテンディに右越えソロを浴び、先制を許した。それでも直後の2回、ドジャース打線は無死満塁からサンテ