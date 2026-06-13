特大アーチで球場を興奮の坩堝とした岡本(C)Getty Imagesファンはもちろん、仲間の度肝も抜く“超特大弾”が生まれた。現地時間6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦で、ブルージェイズの岡本和真は「5番・三塁」で先発出場。初回の第1打席に、9試合ぶりとなる14号2ランを放った。【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーン一振りで球場を熱狂させた。チームが1点を先制してなお2死二塁の好機で打席に入