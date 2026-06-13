◆米男子プロゴルフツアーＲＢＣカナダ・オープン第２日（１２日、カナダＴＰＣトロント＝７３８９ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、１２０位で出た中島啓太（フリー）が５バーディー、１ボギーの６６で巻き返し、通算３アンダーの４６位に順位を上げ、決勝ラウンドに進んだ。６８の平田憲聖（エレコム）、６９の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）も４６位で並び、予選を突破した。ベン・ジェームズ（米国）