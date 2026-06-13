きょう13日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、「関西の人気スポットに密着“できるだけ”24時!!」と題して、“姫セン”として親しまれている「姫路セントラルパーク」（兵庫・姫路市）に密着する。【画像】姫路セントラルパーク、朝6時からの飼育員スケジュール表姫センは、関西で唯一、マイカーでのドライブスルーサファリが楽しめる。大阪市内から車で約1時間半。甲子園球場約48個分と