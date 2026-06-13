女優の安達祐実（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。寝落ちショットを公開し、反響を呼んでいる。「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々」とつづり、日々舞台げいこに励んでいることを明かした。そんな中の一コマを投稿。「夕飯食べるのも忘れて寝落ち」と机で寝落ちする姿を披露した。この投稿に、ファンからは「肌キレイかわいすぎます」「うたた寝の容姿もかわいい」「タオルケットかけてあげたい」