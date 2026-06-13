■MLBホワイトソックス ー ドジャース（日本時間13日、レート・フィールド）ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのWソックス戦に今季12度目の先発登板。4回1/3、91球を投げて被安打7、奪三振4、四死球3、メジャー自己ワーストとなる失点7（自責点7）で降板した。佐々木は1回にソロ本塁打を被弾し先制を許すも、その後は走者を背負いながらもスコアに0を並べた。打線はS.エスピナル（31）がタイムリーを放ち早々に試合をひっく