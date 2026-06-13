ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）、敵地シカゴでのホワイトソックス戦で先発メンバーを外れた。ＭＬＢ公式サイトは「大谷はホワイトソックス戦の先発から外れたが『負傷者リスト（ＩＬ）入りするほどではない』とのこと」と速報した。「ロバーツ監督によると、ヒザの（ＭＲＩによる）画像検査の結果は異常なしで、負傷者リスト入りするような状況ではない」。軽い炎症だという。地元紙オレンジカウ