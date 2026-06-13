ガールズグループaespaのメンバー、カリナとウィンターが「FIFAワールドカップ2026」の韓国代表チームの応援に駆けつけたなか、日本のファンは意外なところにさらなる関心を示した。去る6月12日、カリナとウィンターはメキシコで開催された韓国対チェコ戦を観戦した。2人は赤色の応援Tシャツとカチューシャを着用し、観客席から代表チームを応援した。韓国はこの日、チェコを2-1で破り、劇的な逆転勝利を収めた。【写真】メキシコ