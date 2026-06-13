ボーイズグループBTSの韓国・釜山（プサン）公演が、入場の遅延により、予定より1時間15分遅れて始まるという異例の事態が発生した。去る6月12日、BTSは釜山アジアード主競技場でコンサート「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN」を開催した。【注目】BTS公演で訪韓予定の日本人、ホテルから暴言当初、公演は19時に開始される予定であったが、実際は20時15分頃に幕を開けた。公演開始時刻を過ぎたにも関わらず、相当数の観客が入場で