読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！誰もが羨むようなハイスペック彼氏との幸せな毎日。しかしある日、何気なく目にしたスマホの通知をきっかけに、事態は一変します。彼が隠していた恐ろしい秘密と、予想外の展開とは一体…？誰もが羨むイケメン彼氏♡私には、高収入でイケメンな、誰もが羨むような自慢の彼氏がいました。やさしくて気配りもできる彼との交際は、まるで夢のような毎日。私は心から満たされ「