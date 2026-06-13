１２日、第１０回中国・南アジア博覧会のスリランカ展示エリアで、手工芸品を紹介する出展者。（昆明＝新華社記者／胡超）【新華社昆明6月13日】中国雲南省昆明市で11日、第10回中国・南アジア博覧会が開幕した。展示面積が7千平方メートルを超える南アジア館では、スリランカ、インド、パキスタン、バングラデシュなど南アジア8カ国の約560社がブースを構え、各国の特色ある商品が並んでいる。会期は16日まで。１２日、第１０回