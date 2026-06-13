暑さが本格化する季節にぴったりのスイーツが、コロンバンから期間限定で登場します。2026年6月18日（木）より、「夏を潤すひんやりスイーツ～涼やかミルク仕立て～」をテーマにした新作冷菓とロールケーキを販売。ミルクのやさしいコクとフルーツやコーヒーの豊かな風味が調和した、見た目にも爽やかなラインアップが揃いました。夏のティータイムや自分への