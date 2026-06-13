編集者・実業家の箕輪厚介氏が、12日に配信されたABEMA『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。「生きること」をテーマにしたトークの中で、自身の人生観や過去の経験について語った。【写真】東出昌大「人を蹴落としたり誹謗中傷とか…」同番組は、5年前から山奥で暮らす俳優の東出昌大が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、箕輪氏と