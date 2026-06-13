【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは12日、ニューヨークなど複数州の司法長官が対話型生成AI「チャットGPT」を手がける米オープンAIについて、利用者への影響を巡り調査を始めたと報じた。司法長官らは利用者データの取り扱い、未成年者や高齢者への対応、広告、企業方針など事業内容や利用者への影響に関する幅広い文書の提出を求める召喚状をオープンAIに送付したという。チャットGPTを巡っては犯罪