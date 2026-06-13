【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の７月渡し価格の終値が前日比３・２％安の１バレル＝８４・８８ドルに下落した。４月１７日以来、約２か月ぶりの安値となった。米国とイランが戦闘終結に向けて近く合意するとの期待から売り注文が広がった。原油相場の下落が好感され、ニューヨーク株式市場では金融や工業など幅広い業種の銘柄が買われた。ダウ平