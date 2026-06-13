数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「お茶犬 お風呂でゆったり！アクリルカラビナ」が見逃せない！アイピーフォーから2026年6月に