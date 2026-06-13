オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎える。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間とグループでの立ち位置や魅力をメンバーごとに振り返る連載企画を実施。第11回目は松田迅の魅力を深掘りしたい。【動画】松田迅の10代とは思えない表現力に驚き！SHINeeの「Your Number」■MJが笑えば、みんなも笑う！2002年10月30