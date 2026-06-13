フジテレビ系「めざましテレビ」の公式インスタグラムが６月13日に更新。北中米Ｗ杯を取材中の人気アナウンサー原田葵さんが登場した。「原田です アメリカに来て１週間が経ち、Ｗ杯が開幕しました」と報告。「ダラスのスポーツバーに通りかかった際、店内でメキシコvs南アフリカを見ている人たちで大盛り上がりの様子を見て、月曜日の日本戦がますます楽しみになりました」と綴る。日本代表のユニホームに身を包んだ原田さん