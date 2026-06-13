新潟市に本社を置くサトウ食品は12日、2026年4月期（2025年5月～2026年4月）の連結決算を発表しました。 2026年4月期の決算を発表したサトウ食品。 売上高は517億7500万円（前年同期比11.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は28億円（同43.7%増）と、主要な利益指標がそろって大幅な伸びを記録しました。 営業利益は33億3600万円（前年同期比23.7%増）、経常利益は35億8900万円（同21.9%増）となりました。売上増加