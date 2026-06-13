「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）ホワイトソックスが五回に一挙７点のビッグイニングを作って逆転に成功。負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手がベンチから身を乗り出して鼓舞し、大興奮の猛攻撃となった。ドジャースの佐々木に序盤４イニングを１得点に抑え込まれていたホワイトソックス打線。だが先頭のピーターズが四球を奪うと、一気に流れが変わった。ロモ、アントナッチの連打で一気に試合