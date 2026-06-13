モデルで女優の朝比奈彩（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。自ら連絡して仲良くしているという人気タレントとのツーショットを公開した。これまで「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」への参加を明かしている朝比奈。「なんと亜美ちゃんにも会えました」とタレントの菊地亜美とのツーショットを投稿した。「空き時間は控え室でずっとお話しいつも優しくて可愛くて面白くて物知り今度またランチに行くんだ